Mozilla официально запустила бета-тест собственного VPN-сервиса Firefox Private Network, представленного в формате расширения для браузера.

Пока Firefox Private Network будет доступен только для пользователей десктопов из США, но ожидается, что после завершения беты сервис станет доступен и для мобильных пользователей. Тестирование VPN-сервиса ознаменовало возвращение программы Firefox Test Pilot, в рамках которой пользователи имеют возможность опробовать новые экспериментальные функции до их полноценного релиза.

В январе текущего года программа Firefox Test Pilot была закрыта, но теперь вернулась с некоторыми изменениями. Теперь тестируемые продукты могут находиться и за пределами экосистемы браузера Firefox, а также разработчики обещают, что продукты будут более отточенными, практически готовыми к релизу.

Firefox Private Network будет работать как любой другой VPN, то есть шифровать и направлять все подключения через набор удаленных прокси-серверов, тем самым защищая трафик пользователя. Инфраструктуру для нового VPN-сервиса обеспечивает компания Cloudflare.

Пока VPN бесплатен для всех тестировщиков, но после релиза продукт, скорее всего, станет платным. Напомню, что в июне текущего года глава Mozilla Corporation Крис Берд (Chris Beard) рассказывал, что до конца 2019 года будет представлен пакет платных услуг для Firefox, доступный по подписке. Тогда Бирд сообщал, что в этот пакет должны войти среди VPN и безопасное пространство для хранения данных.

Дело в том, что Mozilla давно ищет новые пути монетизации, ведь в настоящее время около 90% доходов организации — это деньги от партнерских отношений с поисковыми системами (в основном Google).