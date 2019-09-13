Издание The Register сообщает, что недавно в здании суда округа Даллас были задержаны двое мужчин, Гари Демеркурио (Gary Demercurio) и Джастин Уинн (Justin Wynn), которым теперь грозят обвинения в проникновении со взломом. Проблема в том, что эти двое были пентестерами и работали на компанию Coalfire, которой заплатили за проверку электронной системы судебных записей.

Очевидно, в рамках своей рабочей задачи и запланированной проверки безопасности Демеркурио и Уинн попытались получить физический доступ к компьютерам, где хранятся и откуда происходят управление судебными записями. Причем представители суда округа Даллас признают, что наняли двух экспертов для проверки безопасности своих ИТ-системы, однако утверждается, что они не знали, что проверка также может включать в себя физические взломы с проникновением.

Пока оба задержанных остаются под стражей, а дата слушания по их делу назначена на 23 сентября текущего года. В компании Coalfire сообщили, что не могут комментировать ситуацию из-за конфиденциального характера работы и так как это открытый юридический вопрос.