Ранее на этой неделе стало известно, что в открытом доступе была свободно доступна база, содержавшая 18 Гб личных данных практически всех граждан Эквадора, включая детей. В общей сложности эксперты обнаружили в открытом доступе около 20,8 млн записей, что превышает общее население страны, составляющее 16,6 млн человек. Исследователи объяснили, что это расхождение в цифрах возникло из-за дубликатов и старых записей, которые содержат данные об уже умерших людях.

Нашедшие незащищенный сервер эксперты полагали, что вина за эту утечку данных лежит на местной консалтинговой компании Novaestrat, которая предоставляет услуги анализа данных, стратегического маркетинга и разработки ПО для эквадорского рынка. Как оказалось, они были правы.

Правительство Эквадора отреагировало на сообщения о случившемся быстро и жестко. Так, Министерство связи и информатизации уже начало расследование в отношении Novaestrat. Чиновники считают, что компания не должна была владеть имевшимися у нее данными, и теперь ее сотрудники привлечены к ответственности по обвинениям в нарушении конфиденциальности и распространении личных данных без разрешения.

Федеральная полиция уже осуществила рейд на офис Novaestrat, который также служил домом генерального директора компании Уилльяма Роберто Дж. (William Roberto G.), который был арестован и в настоящее время доставлен в столицу для допроса. Во время обыска было изъято оборудование компании, устройства хранения данных, а также документация.

Правительство Эквадора уже проводит расследование и собирается разобраться в том, как компания смогла получить такое количество конфиденциальной информации. По словам чиновников, уже ясно, что Novaestrat не взламывала ни один из правительственных серверов страны. Предполагается, что данные могли быть получены в 2015-2017 годах, во времена прежнего политического режима.

Напомню, что обнаруженная БД содержала данные, полученные как из государственных, так и из частных источников, включая имена, информацию о членах семьи и родственниках, данные о регистрации актов гражданского состояния, финансовые данные, а также информацию о работе и владении транспортными средствами.

После случившегося президент Эквадора попросил ускорить процесс принятия нового закона о конфиденциальности данных, который призван защитить личные данных граждан страны. Министерство связи страны уже подтвердило, что выполнит пожелание президента и представит новый закон в парламент в течение следующих трех дней.