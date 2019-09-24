В кулуарах форума «Спектр-2019» глава ведомства Александр Жаров сообщил СМИ, что пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом рунете уже стартовал и закончится в середине октября. Установка такого оборудования возможна в рамках закона, направленного на защиту российского сегмента интернета и вступающего в силу 1 ноября. Согласно требованиям закона, все операторы связи РФ могут установить на своих сетях технические средства, в том числе DPI - Deep Packet Inspection, систему глубокой фильтрации трафика.

Сообщается, что к пилотному проекту уже присоединились все крупные операторы сотовой связи в России. Жаров пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования — от лабораторных до полевых.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, <...> то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», — сказал Жаров, уточнив, что завершить тестирование планируется в середине октября.

По его словам, речь идет о проведении теста в одном регионе РФ. Информация, о каком именно субъекте идет речь, не разглашается. Напомню, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что оборудование для блокировки Telegram и других запрещенные в стране ресурсов и сервисов будут проверять в Тюмени.

Также Жаров отметил, что тестирование будет производиться на оборудовании одного производителя, который полностью прошел стендовые испытания.

«Сейчас на стенде идет эксперимент еще с двумя производителями. Просто те требования, которые предъявлялись к оборудованию, не все производители успели выполнить в те сроки. Сейчас еще два подходят к тому, чтобы пройти эксперимент на стенде. И я приветствую это, поскольку в конкуренции рождается истина», — добавил Жаров, уточнив, что среди них есть оператор связи «РДП.РУ».

Глава Роскомнадзора заявил, что на данный момент уже понятна стоимость оборудования:

«Уровень его установки окончательный не понятен. От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем», — пояснил он.

Также во время общения с журналистами Жаров сообщил, что создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования идет в плановом режиме.

Фото: пресс-служба президента РФ