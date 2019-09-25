Эксперты из университета Хартфордшира провели интересное исследование по заказу компании Comparitech. Специально для этого эксперимента Comparitech приобрела 200 подержанных жестких дисков (половину купили в США, другую половину в Великобритании), которые протестировали, чтобы увидеть, сколько из них содержат подлежащую восстановлению информацию.

Как выяснилось, 59% от общего количества б/у жестких дисков, которые можно приобрести с рук на eBay и других подобных ресурсах, не очищаются должным образом и по-прежнему содержат данные своих предыдущих владельцев.

Исследователи обнаружили на приобретенных накопителях широкий спектр конфиденциальной и личной информации. Так, на них были найдены данные занятости и заработной плате предыдущих владельцев, фотографии их семей и отдыха, деловые документы, заявления на получение визы, резюме и заявления о приеме на работу, списки паролей, сканы паспортов и водительских прав, налоговые документы, выписки из банков и многое другое.

В целом, после проведения тестов статистка по 200 изученным жестким дискам выглядела следующим образом:

26% дисков были очищены должным образом, и никакие данные с них восстановить не удалось;

26% были отформатированы, но данные все еще можно было восстановить, приложив минимальные усилия;

17% содержали удаленные данные, восстановить которые было не очень трудно;

16% жестких дисков даже не попытались очистить перед продажей;

16% дисков не могли быть прочитаны.

Сравнивая Великобританию с США, исследователи пишут, что 29% британских дисков имели признаки перманентного удаления данных, тогда как в США таких насчитывалось 23%. При этом 37% дисков из Великобритании были отформатированы, а в США таковых насчитывалось лишь 14%. С легкостью восстановить данные исследователям удалось для 54% американских дисков и 63% дисков, купленных в Великобритании.

Исследователи отмечают, что в 2007 году уже проводилось похожее исследование, и если сравнивать результаты, очевидно, что со временем ситуация становится только хуже. Так, на подержанных жестких дисках, купленные в 2018 году, было найдено куда больше «забытых» данных, что демонстрирует таблица ниже.