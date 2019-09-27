Несколько дней пользователи Mac не могли понять, что происходит, так как в начале текущей недели их машины вдруг перестали загружаться. Сначала предполагалось, что баг возник из-за видеоредактора Avid Media Composer, так как большинство пострадавших пользовались этим профессиональных решением для видеомонтажа.

Разработчики Avid в недоумении разводили руками, но подтверждали, что проблемы наблюдаются на Mac с операционной системой macOS 10.13.x и более ранних версий, на которых установлен Avid Media Creator. Так, пострадавшие обнаруживали, что их аккаунт поменялся на Standard user и в итоге могут возникать ошибки с лицензией iLock, что и приводит к проблемам с загрузкой. Пользователей успокаивали, что происходящее никак не связано с вредоносным ПО, но, видимо, является результатом неудачного обновления и возникшей вдруг несовместимости.

Как выяснилось теперь, проблемы у пользователей возникли вовсе не из-за Avid Media Creator. Специалисты Google сообщили, что баг спровоцировало обновление Google Chrome для Mac, которое приводило к удалению символической ссылки /var. Корень проблемы кроется в новой версии апдейтера, известной под кодовым названием Google Keystone.

Как объясняют ИБ-эксперты, проблемы с загрузкой появились у пользователей macOS 10.9 – 10.14 Mojave, отключивших Software Integrity Protection (SIP). Это объяснило и подозрения пользователей относительно Avid Media Creator. Дело в том, что многие пользователи Avid используют для работы сторонние видеокарты, и для этого им приходится отключать SIP. По этой причине проблему первыми заметили именно они.

Разработчики Google уже опубликовали подробную инструкцию по устранению последствий некорректного обновления. Для этого сначала придется удалить текущий апдейтер, а затем восстановить символическую ссылку к /var через терминал.