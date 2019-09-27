Специалисты Avast провели опрос среди 1011 российских пользователей, предложив им отличить фальшивую версию страницы входа «ВКонтакте» от настоящей. Более половины респондентов (57%) выбрали в итоге фишинговую версию, тогда как 43% выбрали скриншот реальной страницы входа.

Кроме того, Avast спросил респондентов, знают ли они, что такое фишинг: более половины (55%) ответили, что не знают. После объяснения, что такое фишинг, пользователей спросили, становились ли они когда-либо жертвами фишинг-атак: 14% россиян ответили «да», а 34% оказались в замешательстве/затруднились ответить.

Виды фишинговых мошенничеств, жертвами которых стали респонденты:

46% фишинговые сайты;

22% email-фишинг;

17% смишинг (SMS-фишинг);

16% телефонные мошенничества.

«Фишинг продолжает быть очень популярным, поскольку позволяет злоумышленникам создавать масштабные атаки, используя методы социальной инженерии — тактику, которая обманом заставляет людей выполнять определенные действия. Киберпреступники используют социальную инженерию, так как предсказать поведение человека и обмануть его легче, чем взломать систему. В августе 2019 года мы заблокировали 1 942 770 попыток фишинга, направленных на 216 364 наших российских пользователей», — рассказал Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ. — Фишинг-атаки принимают разные формы — по телефону, с помощью SMS-сообщений и даже лично. Тем не менее, наиболее распространенная форма — онлайн-мошенничества. Фишинговые ссылки, ведущие на вредоносные веб-сайты, могут доставляться в электронных письмах, поступающих от легальных отправителей. Они также могут быть прикреплены к сообщениям, отправленным в социальных сетях и приложениях, таких как Facebook и WhatsApp, или же появляться в поисковой выдаче».

Исследователи напомнили, что с целью снижения рисков пользователям не стоит переходить по ссылкам или загружать файлы из подозрительных писем, а также лучше самостоятельно вводить URL-адреса в браузере. Кроме того, иконка зеленого замка HTTPS в строке URL-адреса браузера вовсе не означает, что сайт безопасен. Хотя это значит, что соединение зашифровано, сайт все равно может быть вредоносным. Согласно данным Avast, шесть из десяти фишинговых сайтов используют HTTPS-шифрование, чтобы ввести пользователей в заблуждение.