Компания Demant, один из крупнейших в мире производителей слуховых аппаратов, рассчитывает понести убытки в размере до 95 миллионов долларов из-за атаки вымогательского ПО. Судя по всему, это один из крупнейших инцидентов такого рода, включая атаки NotPetya, из-за которых такие компании, как FedEx и морской перевозчик Maersk понесли убытки в размере сотен миллионов долларов; а также недавнюю атаку на производителя алюминия Norsk Hydro, которая оценивается в 70 миллионов долларов.

Проблемы у Demant начались в начале сентября. В своем коротком сообщении, опубликованном на сайте, компания заявила, что закрывает всю свою внутреннюю инфраструктуру после некоего критического инцидента, связанного с атакой киберпреступников.

Судя по данным датских СМИ (1 , 2), произошедшее было вымогательской атакой, и инфраструктура компании пострадала весьма серьезно. Так, после утечек данных компании обычно восстанавливаются в течение нескольких дней, однако Demant не восстановилась до сих пор и ожидается, что на это потребуется еще две недели. Подобное характерно для вымогательских атак. Дело в том, что, по информации СМИ, инцидент затронул ERP-системы компании, производственные и транспортировочные мощности в Польше, производственные и сервисные центры в Мексике, производственные площадки во Франции, Дании и всю сеть Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания уже сообщила об ожидающихся задержках с поставками продуктов, а также о том, что испытывает проблемы с принятием заказов. Хуже того, пострадала доступность слуховых аппаратов в рознице, сообщается, что «клиники-клиенты не могут регулярно обслуживать конечных пользователей».

В своем обращении к инвесторам представители Demant заявили, что ожидают, что убытки достигнут размера между 80 и 95 миллионами долларов. Сумма была бы еще выше, но компания рассчитывает компенсировать 14,6 миллиона долларов благодаря страховке. Большая часть убытков возникла из-за потерянных продаж и неспособности компании выполнить заказы. Фактические затраты на восстановление и перестройку ИТ-инфраструктуры составили всего около 7,3 миллиона долларов.