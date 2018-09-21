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Петя или не Петя?
Первое упоминание Petya датируется еще 2016 годом, когда эксперты компании G Data сообщили, что обнаружена опасная вымогательская малварь. Petya работал по принципу криптолокера: предотвращал загрузку ОС, шифровал все данные и просил выкуп за расшифровку, уведомляя жертву, что диск компьютера зашифрован «военным алгоритмом шифрования».
В основном Petya атаковал рекрутеров, рассылая письма от якобы откликнувшихся на определенную вакансию людей. В само письмо злоумышленники добавляли ссылку на полное портфолио на Dropbox. Вместо PDF или файла Word, в формате которых соискатели обычно посылают свои резюме и портфолио, по ссылке находился исполняемый файл
pplication_portfolio-packed.exe.
Запуск приводил к падению системы в «синий экран смерти» и последующей перезагрузке. Перед непосредственным ребутом малварь портила MBR жесткого диска и перехватывала управление процессом загрузки.
После ребута пользователь мог наблюдать имитацию проверки диска (CHKDSK), но, когда она оканчивалась, видел не продолжение загрузки, а сообщение от «Пети». В нем говорилось, что все файлы на жестком диске зашифрованы, любое их восстановление невозможно. В качестве способа вернуть нажитое Petya предлагал пользователю заплатить выкуп в 0,9 биткойна (примерно 380 долларов на 2016 год) в течение семи дней. В противном случае Petya удваивал сумму до 1,8 биткойна.
NotPetya — приемный ребенок Petya
В 2017 году Petya снова дал о себе знать — но уже в модифицированной версии. ИБ-специалисты назвали этот шифровальщик NotPetya (или SortaPetya, ExPetr, Petna, Nyetya). Ведь после детального изучения малвари обнаружилось, что от старого Petya в коде осталось совсем немного.
Для первого преодоления периметра вымогатель использует почтовый спам, скрываясь внутри вредоносных документов Microsoft Office и эксплуатируя уязвимость CVE-2017-0199 — обход защитных механизмов Office для исполнения произвольного кода в системе. Этот эксплоит был найден в 2017 году, в апреле программисты Microsoft закрыли уязвимость патчем.
Проникнув в систему, NotPetya использует технику Mimikatz, которая позволяет получить пароли пользователей Windows из оперативной памяти, чтобы затем атаковать другие машины в локальной сети. Это давний и хорошо известный эксплоит, открытый французским исследователем еще в 2011 году.
Следующий инструмент в наборе «Не-Пети» сильно напоминает эксплоит ETERNALBLUE, который был похищен у АНБ и выложен в открытый доступ хакерской группой The Shadow Brokers. «Лаборатория Касперского» отметила, что авторы малвари использовали также ETERNALROMANCE — еще один инструмент, украденный у спецслужб.
ETERNALBLUE позволяет эксплуатировать уязвимость в протоколе SMB: отправка специально сформированных пакетов дает возможность выполнять произвольный код на удаленной машине.
Закрепившись в системе и заразив все соседние компьютеры, NotPetya шифрует MFT (Master File Table) разделов NTFS и перезаписывает Master Boot Record своим загрузчиком, который показывает типичное вымогательское сообщение. Это одна из немногих вещей, которые были позаимствованы у Petya.
В отличие от Petya и WannaCry, который также эксплуатировал ETERNALBLUE, NotPetya — это не настоящий вымогатель. Авторы вируса явно не собирались зарабатывать на нем деньги. Запрошенную сумму можно было отправить на указанный кошелек, но это ни к чему не вело. Не известно ни одного случая, когда кому-то пришел бы ключ для расшифровки.
Еще одна интересная примета заключается в том, что NotPetya всегда предлагал один и тот же номер кошелька. Мошенники обычно стараются заметать следы, делая как можно больше кошельков, чтобы потом было легче отмывать полученные в качестве выкупа деньги.
INFO
Подробнее о ходе заражения читай в нашем отчете «Petya, NotPetya или Petna? Все, что нужно знать о новой эпидемии»
ИБ-специалист, известный как The Grugg, высказал предположение о том, что NotPetya — это не обычный вирус-шифровальщик, созданный с целью вымогательства. По его мнению, модернизированная версия Petya — это кибероружие, нацеленное на дестабилизацию крупных компаний.
Белый дом поддержал мнение эксперта и обвинил Россию в создании NotPetya для дестабилизации обстановки в Украине, пообещав доказать причастность Кремля к распространению шифровальщика и наказать всех виновных. Многие зарубежные эксперты также считают, что NotPetya был создан российскими хакерами для скрытия следов вмешательства России в американские выборы 2016 года.
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LuckyTiger
21.09.2018 at 12:52
«Российское кибероружие, построенное на утекших у АНБ эксплоитах.»
Российские хакеры настолько суровы, что они берут эксплоиты напрямую с компьютеров АНБ и не пишут их xD.