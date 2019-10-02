Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert Дата: 12-13 ноября 2019 Открытие CFP: 1 августа 2019 Закрытие CFP: 10 октября 2019 Сайт конференции: https://zeronights.ru/ Сайт CFP: https://01x.cfp.zeronights.ru/zn2019/

HackQuest — это хакерский квест перед конференцией ZeroNights, суть которого — найти уязвимости в веб-приложениях, отреверсить, взломать телефон, провести тест на проникновение и другие задачи ИБ. Победители получат инвайт на ZeroNights 2019.

Квест начнется уже в это воскресенье, 6 октября в 20:00 (МСК).

Напомним правила:

HackQuest длится неделю, с 20:00 (МСК) 6 октября до 20:00 (МСК) 13 октября.

На каждый день приходится одно задание. На решение одной задачки дается 24 часа.

В 20:00 следующего дня будет открываться новое задание и закрываться старое (или продлеваться при необходимости).

В 20:00 следующего дня будет открываться новое задание и закрываться старое (или продлеваться при необходимости). Первый, кто решит задание, получает приглашение на конференцию.

Второму и третьему начисляется 0.5 и 0.25 очков соответственно. Собрав 1 балл, участник тоже получает инвайт (2 или более баллов дают право лишь на одно приглашение).

Организаторы могут потребовать описание решения задания.

Запрещается давать подсказки или сообщать ответы другим участникам.

Запрещается сдавать ответ более одного раза (под другим аккаунтом).

Заранее регистрироваться для участия не нужно. В указанное время 6 октября на сайте появится первое задание и поля для флага и почты, которые необходимо заполнить.

Прочитать подробности и принять участие в HackQuest можно на официальном сайте: hackquest.zeronights.org.

Остались вопросы по ZeroNights 2019 HackQuest? Адресуйте их на почту hackquest@zeronights.org