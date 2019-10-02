Xakep #245. Нейросети
Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert
Дата: 12-13 ноября 2019
Открытие CFP: 1 августа 2019
Закрытие CFP: 10 октября 2019
Сайт конференции: https://zeronights.ru/
Сайт CFP: https://01x.cfp.zeronights.ru/zn2019/
HackQuest — это хакерский квест перед конференцией ZeroNights, суть которого — найти уязвимости в веб-приложениях, отреверсить, взломать телефон, провести тест на проникновение и другие задачи ИБ. Победители получат инвайт на ZeroNights 2019.
Квест начнется уже в это воскресенье, 6 октября в 20:00 (МСК).
Напомним правила:
- HackQuest длится неделю, с 20:00 (МСК) 6 октября до 20:00 (МСК) 13 октября.
- На каждый день приходится одно задание. На решение одной задачки дается 24 часа.
В 20:00 следующего дня будет открываться новое задание и закрываться старое (или продлеваться при необходимости).
- Первый, кто решит задание, получает приглашение на конференцию.
- Второму и третьему начисляется 0.5 и 0.25 очков соответственно. Собрав 1 балл, участник тоже получает инвайт (2 или более баллов дают право лишь на одно приглашение).
- Организаторы могут потребовать описание решения задания.
- Запрещается давать подсказки или сообщать ответы другим участникам.
- Запрещается сдавать ответ более одного раза (под другим аккаунтом).
Заранее регистрироваться для участия не нужно. В указанное время 6 октября на сайте появится первое задание и поля для флага и почты, которые необходимо заполнить.
Прочитать подробности и принять участие в HackQuest можно на официальном сайте: hackquest.zeronights.org.
Остались вопросы по ZeroNights 2019 HackQuest? Адресуйте их на почту hackquest@zeronights.org
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