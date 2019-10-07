Пока весь рунет был занят обсуждением утечки данных клиентов Сбербанка, в сети нашли еще одну базу данных, содержащую информацию почти о 9 млн пользователей «Билайн», подключивших домашний интернет. О новой проблеме сообщило издание «Коммерсант». По информации журналистов, которые уже провели собственную проверку, данные в этой базе актуальны.

Ссылкой на базу с журналистами поделились собственные источники в банковских службах информационной безопасности, а затем информация об этой БД «всплыла» и в нескольких Telegram-каналах.

Сообщается, что база содержит 8,7 млн записей со сведениями о клиентах, подключивших домашний интернет через «Билайн» по всей России. Сотрудники «Коммерсанта», у которых подключен или был подключен интернет «Билайна», нашли в БД свое полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Причем были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.

Такая информация может иметь немалую ценность для мошенников, использующих социальную инженерию. Кроме того, такую информацию можно объединить с данными из других баз, что позволит преступникам собрать полный «профиль» жертвы.

В пресс-службе «Билайна» сообщили, что уже провели расследование инцидента. Представители оператора обратили внимание, что на данный момент абонентская база проводного ШПД у «Билайна» менее 3 000 000.