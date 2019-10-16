Британское издание The Sun рассказало интересную историю о паре пользователей Samsung Galaxy S10. Лиза и Уэс Нильсон обнаружили, что благодаря багу можно обмануть сканер отпечатков пальцев устройства и разблокировать телефон. Напомним, что Galaxy S10 и S10 + стали первыми смартфонами компании, которые создают 3D-модель отпечатка пальца с помощью ультразвука, а усовершенствованный и более надежный сканер расположен под дисплеем устройства.

Проблему выявили случайно, когда Лиза получила телефон в подарок от мужа и решила защитить экран специальной пленкой. Вскоре она обнаружила, что хотя в биометрических настройках устройства зарегистрирован только ее собственный отпечаток пальца, девайс разблокируется при использовании любого отпечатка. Так, разблокировать аппарат без проблем сумели ее муж и сестра, хотя их отпечатки никогда не регистрировалась в системе.

Судя по всему, корнем проблемы стала именно наклеенная на экран защита. Пленка каким-то образом дезориентирует сканер отпечатков пальцев, позволяя разблокировать устройство кому угодно. Представители Samsung сообщили журналистам, что компания уже проводит внутреннее расследование по этому случаю, а встревоженной пользовательнице пока посоветовали покупать только сертифицированные аксессуары.

Журналисты Forbes, тоже заинтересовавшиеся данным случаем, пишут, что проблема, вероятно, связана с материалом защитной пленки. Очевидно, тот сохраняет следы отпечатка пальца владелицы телефона, и в итоге любое давление на экран в области сенсора приводит к разблокировке устройства.

Интересно, что сообщения о проблемах, возникающих из-за защитных накладок на экран, появлялись и раньше, но в них обычно упоминалась защита из закаленного стекла, поскольку она оставляют небольшой воздушный зазор, который мешает сканированию. В таких случаях рекомендуется использовать продукты, сертифицированные Samsung.

Впрочем, пластиковая или силиконовая защита тоже может вызвать проблемы, так как затрудняет считывание отпечатков пальцев. В таких случаях рекомендуется сильнее нажимать на датчик.

Отметим, что это не первый случай, когда биометрическую защиту флагмана Samsung удалось обмануть. Так, весной текущего года стало известно, что смартфон не слишком хорошо справляется с распознаванием лиц. Оказалось, что обмануть устройство можно при помощи обычной фотографии или видео.