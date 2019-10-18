Ранее на этой неделе СМИ сообщили о странной проблеме в Galaxy S10. Как оказалось, при использовании защитной пленки для экрана сканер отпечатков пальцев работает некорректно, и устройство можно разблокировать абсолютно любым отпечатком, даже если тот никогда не был зарегистрирован в системе. Напомню, что Galaxy S10 и S10 + стали первыми смартфонами компании, которые создают 3D-модель отпечатка пальца с помощью ультразвука, а усовершенствованный и более надежный сканер расположен под дисплеем устройства.

Широкое внимание к этой проблеме привлекла публикация в британском издании The Sun, однако пользователи и до этого жаловались, что использование силиконовой защиты для экрана дает крайне неожиданные результаты и позволяет обмануть сканер. К примеру, демонстрацию бага можно увидеть в ролике ниже.

이슈가 되고 있는 갤럭시 S10, 노트10 기종 실리콘 케이스 지문인식 뚫리는 현상 테스트해봤습니다.... 갤럭시 10시리즈 사용자분들 당장 지문잠금해제 푸세요 pic.twitter.com/tbmzErrmkP — StaLight (@Sta_Light_) October 16, 2019

Теперь представители Samsung подтвердили, что речь идет не о единичном случае брака, но о распространенной проблеме, затрагивающей смартфоны Galaxy S10, S10+, S10e и Note 10.

Разработчики заверили, что уже изучают проблему и пообещали в скором будущем представить патч для нее. Точная причина возникновения бага пока неизвестна. Ранее высказывались предположения, что проблема может быть связана с материалом защитного покрытия. Вероятно, тот сохраняет следы отпечатка пальца владельца телефона, и в итоге любое давление на экран в области сенсора приводит к разблокировке устройства. Еще одна версия гласит, что проблема может быть в воздушном зазоре, которое остается между накладкой и экраном устройства.