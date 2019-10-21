Специалисты компании Emsisoft выпустили бесплатную утилиту для дешифровки данных, пострадавших после атак шифровальщика STOP.

Напомню, что STOP является одним из наиболее активных семейств вымогателей в настоящее время, а для его распространения в основном используются рекламные бандлы и подозрительные сайты с фейковыми кряками и активаторами.

Emsisoft считает STOP главной угрозой среди вымогателей за последние шесть месяцев (второй и третий кварталы 2019 года). По информации компании, от атак STOP уже пострадали более 116 000 подтвержденных жертв, а общее число пострадавших оценивается примерно в 460 000 человек.

Разработанный Emsisoft инструмент работает против 148 из 160 вариаций STOP, то есть должен помочь примерно 70% жертв, которые пострадали до августа 2019 года. Для пострадавших, чьи данные были зашифрованы при помощи 12 оставшихся вариантов вымогателя, пока нет похожих решений, но специалисты рекомендуют пока архивировать зашифрованные данные, так как дешифровщик может появиться в будущем.