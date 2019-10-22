Специалисты «Лаборатории Касперского» представили специализированное ПО Kaspersky Antidrone, которое позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты, например на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий, частных домов и так далее.

Сообщается, что в сердце системы лежит уникальная технология определения положения дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и последующей его классификации при помощи нейросети.

В компании отмечают, что рынок гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) растет огромными темпами. Так, объем глобального рынка дронов был оценен в 14 млрд долларов в 2018 году, а к 2024 году он может составить уже 43 млрд долларов. По результатам прошлого года продажи беспилотников в России увеличились на 53%, а к 2025 году парк дронов в России должен достигнуть отметки в один миллион аппаратов.

При этом возникает все больше случаев, когда дроны представляют серьезную угрозу: падают в толпу на концертах, травмируют спортсменов во время соревнований, создают угрозу работе аэропортов и индустриальных объектов, занимаются промышленным шпионажем, снимают звезд через высокие заборы их частных резиденций. Новая разработка «Лаборатории Касперского» помогает предотвращать негативные последствия неосторожного или злонамеренного использования БПЛА.

Kaspersky Antidrone позволяет координировать работу физических модулей, которые используются для обнаружения и нейтрализации дронов. Происходит это следующим образом. Модуль первичного обнаружения находит движущийся объект, считывает его координаты и передает их на сервер. Затем перемещение объекта отслеживает опорно-поворотный модуль с установленными на нём камерами высокого разрешения. Нейронная сеть анализирует объект и выясняет, дрон это или нет. Если это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта, либо совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором.

Данное решение может применяться как в стационарных, так и в передвижных системах: интегрироваться в инфраструктуру умных домов, объекты критической инфраструктуры, устанавливаться в автомобили и багги.

«Многие из нашей команды, включая меня, долгое время являются владельцами дронов и применяют их как для хобби, так и для работы. С уверенностью могу сказать, что иногда беспилотники бывают чрезвычайно опасны. Я сам видел ряд рискованных ситуаций на массовых мероприятиях. К сожалению, оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета. И если беспилотник неожиданно разбивается или его атакуют, это производит сильный негативный эффект на его владельца. Вот почему мы решили сделать продукт, который, с одной стороны, учитывает требования к безопасности, а с другой — не наносит дрону вреда. Наше решение предоставляет возможность контролировать запуск беспилотника без ущерба для каждой из сторон», — комментирует Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone.

Фото: "Лаборатория Касперского"