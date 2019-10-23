На прошлой неделе компания Samsung официально подтвердила, что новые ультразвуковые сканеры отпечатков в Galaxy Note10/10+, а также S10/S10+/S10 5G некорректно взаимодействуют с защитными силиконовыми накладками на экран во время создания 3D-модели отпечатков.

В сущности, сканер создает и запоминает не модель отпечатка пальца, но модель структуры силикона, находящейся под пальцем пользователя. Поэтому любой, кто нажимает на силиконовую накладку, может разблокировать устройство, ведь датчик «видит» все тот же знакомый силикон, а не обнаруживает фактический отпечаток пальца.

И хотя проблему совсем скоро должны устранить, несколько банков, работающих в Великобритании, решили временно приостановить услуги мобильного банкинга для пользователей Samsung Galaxy S10. Так, National Westminster (NatWest) Bank и Royal Bank of Scotland (RBS) пока отключили свои приложения из Google Play Store для клиентов с телефонами Samsung Galaxy S10 из соображений безопасности.

Кроме того, пользователи Reddit из Израиля сообщают, что местные банки просто отключили аутентификацию с использованием отпечатков пальцев. Тогда как пользователь из США жалуется, что банк не позволил ему использовать Samsung Pay в банкомате, хотя неясно, было это связано с технической ошибкой или тоже обусловлено решением банка (транзакции Samsung Pay можно подтверждать с помощью отпечатка пальца).