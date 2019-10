Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert Дата: 12-13 ноября 2019 Сайт конференции: https://zeronights.ru/

12 и 13 ноября на ZeroNights 2019 обсудят проблемы криптографии, безопасность различных устройств, взлом IoT, атаки на механизмы Java, новый путь борьбы с DOM XSS и многое другое.

Напомним, что в этом году на ZeroNights на главной сцене выступят два ключевых спикера. Александр Матросов откроет первый день мероприятия – 12 ноября (с докладом «Hardware Security is Hard: how hardware boundaries define platform security»). Мэтт Суиш (Matt Suishe) выступит в начале второго дня ZeroNights – 13 ноября (доклад «From Memory Forensics to Cloud Memory Analysis»).С полной программой главной сцены (зал «Мир» клуба А2), со списком докладов, их продолжительностью и расписанием можно ознакомиться на сайте.

В первый день конференции участники могут принять участие в Defensive Track (зал «Спутник»). На треке прозвучат доклады для тех, кто больше заинтересован в практическом обеспечении защиты информации.

Просим учитывать то факт, что в программе возможны дополнения и изменения времени докладов.

12 ноября в 19:00 после докладов Defensive Track будет проходить вечеринка для спикеров. Обращаем ваше внимание, что для участия в вечеринке необходимо заранее приобрести билеты типа «Входной билет и вход на вечеринку для спикеров».

Web Village пройдет во второй день мероприятия – 13 ноября – в зале «Спутник», программа скоро будет обнародована.

На Zero Nights 2019 также будут проходить конкурсы от партнеров, включая соревнование по практической компьютерной безопасности «RBK.Money HackQuest» и конкурс от Sberbank Cyber Security.