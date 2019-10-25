Два месяца назад разработчики GitLab предложили внедрить в продукты компании дополнительные компоненты для сбора телеметрии, в том числе и сторонние (в частности, речь шла о решениях Pendo).

В итоге на днях в блоге компании появилось сообщение о том, что теперь хостинг GitLab.com и проприетарные Self-Managed пакеты компании (Starter, Premium и Ultimate) будут включать в себя опенсорсные и проприетарные Javascript-сниппеты – «аналогичные Google Analytics» — для сбора статистики и аналитики, взаимодействующие как с самим GitLab, так и со сторонними сервисами аналитики. Новые правила не распространялись только на GitLab Core и урезанную по функциональности GitLab Community Edition.

«Чтобы сделать GitLab лучше, нам нужно больше данных о том, как пользователи используют GitLab», — писали разработчики и предлагали пользователям в принудительном порядке согласиться на новые условия. В противном случае доступ API и веб-интерфейсу был бы заблокирован.

Действия разработчиков вызвали настоящий шквал критики со стороны сообщества. Сообщения от недовольных пользователей стали появляться на багтрекере компании (1, 2), в социальных сетях (1, 2, 3, 4), на Reddit, на Y Combinator и так далее. Люди писали о подорванном доверии, о том, что перешли на GitLab именно потому, что ранее компания не пыталась действовать подобным образом, в отличие от конкурентов. Некоторые и вовсе указывали на тот факт, что происходящее, скорее всего, нарушает Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), и разработчики определенно не учли тот факт, что GitLab используют не только частные лица, но и организации, которые никак не могут согласить на подобную слежку. Словом, люди массово выражали готовность отказаться от использования GitLab вообще, если разработчики не пересмотрят свое решение.

В результате представители GitLab были вынуждены быстро пойти на попятную. В блоге компании появилось заявление о том, что все внесенные в Terms of Service изменения были отменены и разработчики услышали критику пользователей. Пока принудительный сбор телеметрии отменяется, а в компании обещают пересмотреть подход к этому вопросу и учесть все пожелания сообщества.