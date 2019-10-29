Банк UniCredit сообщил об утечке данных, которая затронула 3 000 000 пользователей.

Пока в банке не раскрывают практически никаких деталей произошедшего. Как именно произошла утечке неясно, известно лишь, что в корне проблемы лежит компрометации всего одного файла, датированного еще 2015 годом. Данный файл содержал информацию только об итальянских клиентах UniCredit, включая их имена, информацию о городах проживания, номера телефонов и адреса электронной почты.

Подчеркивается, что записи не содержали никаких других личных данных или банковских реквизитов, которые могли бы позволить злоумышленникам получить доступ к учетным записям клиентов и осуществлять несанкционированные транзакции.

В настоящее время компания проводит внутреннее расследование инцидента и уже уведомила о произошедшем соответствующие органы, включая правоохранительные. Пострадавшие пользователи будут проинформированы о компрометации по электронной почте или через интернет-банкинг.