Аналитики Group-IB сообщили, что впервые за 5 лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и показал падение. Его объем составил 63,5 млн долларов США, что на 27% ниже показателя 2018 года.

Среди основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов эксперты называют удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование законодательного поля и антипиратский меморандум. При этом желание смотреть нелегально распространяемые фильмы и сериалы у россиян даже выросло. Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах по итогам года составил 10,4 млрд (+0,06%).

В своих отчетах эксперты Group-IB ежегодно указывали на основные факторы, позволяющие теневому рынку видеоконтента стремительно развиваться. Среди них: мощная рекламная поддержка со стороны нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, ИТ-платформа, базирующаяся на технологии CDN, взятая пиратами на вооружение, и рост трафика.

«По каждой из этих составляющих именно в 2019 году был нанесен мощный удар, что привело к беспрецедентному сокращению объемов рынка Интернет-пиратства в стране. В результате впервые за последние пять лет рынок онлайн-пиратства в России перестал расти и показал обратную динамику, фактически сжавшись до уровня 2016 года. Причинами стали законодательные изменения последних лет, широкое распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов и, безусловно, тактические успехи в борьбе с пиратством. Так, например, активная работа ФНС против букмекеров и гемблинга привела к вытеснению прямых рекламодателей пиратских сайтов — например, Azino777 уже потерял лидирующие места в рекламе», — говорит Андрей Бусаргин, директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB.

Впервые специалисты направления Group-IB Anti-Piracy оценили объем российского рынка видеопиратства в денежном выражении в 2015 году: тогда он составил 32 млн долларов, в 2016 году он вырос практически вдвое до 62 млн долларов, в 2017 году составил 85 млн долларов (рост +21%), в 2018 году 87 млн долларов (рост +2,3%). Однако в 2019 году впервые за последние пять лет произошел резкий обвал: заработок интернет-пиратов за год сократился на 27% и приблизился к отметке 63,5 млн долларов.

В Group-IB объясняют, что последовательное принятие антипиратских законов создало мощную законодательную базу для борьбы с онлайн-пиратством в виде «вечной» блокировки пиратских сайтов и их зеркал. Против пиратов сыграли и поисковые системы. Совершенствование алгоритмов поиска и пессимизация страниц со встроенной рекламой всех видов (баннеры, поп-апы, подложки, реклама, встроенная в плеер, и так далее) привели к сокращению возможности пиратов для ее размещения и, как следствие, к падению доходов. Однако «тектонический сдвиг» в борьбе с пиратством обеспечило подписание в ноябре 2018 года антипиратского меморандума с участием «Яндекса», Mail.Ru, Rambler, «Первого канала», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-медиа». Согласно новой директиве, теперь поисковики обязаны удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей. Практически за год правообладатели внесли в реестр около 600 000 ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов.

Также монетизация пиратской деятельности напрямую зависит от объемов рекламного трафика. Эксперты подсчитали, что среднемесячный доход от рекламы с крупных пиратских сайтов достигает порядка 10 000 долларов. Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов в последние годы являлись онлайн-казино и игровые сайты, при этом технически рекламные ролики на пиратских ресурсах также размещаются через CDN-провайдеров и «вклеиваются» в видеоряд.

В октябре 2019 года произошла ликвидация CDN Moonwalk, одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ, вызвав цепную реакцию: начались проблемы с доставкой видео-контента у двух других крупных пиратских CDN — HDGO и Kodik, которые использовали общие с Moonwalk серверы в Нидерландах и работали в рамках «соглашения об обмене». В результате краха «большой тройки» — Moonwalk, HDGO и Kodik, по оценкам Group-IB, пострадали до 90% российских пиратских онлайн-кинотеатров.