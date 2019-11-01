Неважно, насколько ты крутой хакер или кодер, сколько языков программирования знаешь и каким текстовым редактором пользуешься. В вопросах обустройства личной жизни все это вряд ли пригодится, а это важнейшие вопросы. Хорошо, что подыскивать себе пару, не отрываясь от компьютера, все же можно, и помогают в этом сервисы знакомств. Но не все они подходят для любой ситуации.

Первым делом определись с целью поиска: знакомство для серьезных отношений, флирт, дружба или отношения без обязательств. Если твоя цель — создать семью, то на чат-рулетки ты только зря потратишь время. А вот на платных сайтах знакомств мошенников и прочей шушеры значительно меньше и найти пару проще. RusDate — как раз из таких сервисов.

У RusDate есть удобные приложения для Android и iOS. Их интерфейс понятен и прост, здесь есть возможность общаться только с русскоязычными пользователями из разных стран. Ты встретишь людей из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Израиля, Германии, Италии и других стран Европы. Если ты мечтаешь познакомиться с жителями США, но не знаешь английского, то RusDate поможет решить эту проблему — здесь все говорят по-русски.

Советы ищущим

1. Чтобы знакомиться с людьми из определенной страны, установи фильтр на входящие сообщения. Тогда ты будешь общаться только с теми, кто соответствует критериям поиска. Не трать ни свое, ни чужое время зря!

2. Добавь фото. Большая ошибка при знакомстве на сайте — не добавлять фото или оставлять анкету пустой. Фотография — первое, на что обращают внимание пользователи. Если фото нет — либо ты женат (замужем), либо тебе есть что скрывать.

3. Фотка должна быть хорошей. Постарайся сделать так, чтобы было хорошо видно лицо. Минимум фотошопа и никаких солнцезащитных очков. Глаза — зеркало души, помнишь?

4. Ничего лишнего на снимках! Не добавляй фотографии с друзьями, детьми, животными. Знакомиться пришел ты, а не друг. Нелепо выглядят снимки с алкоголем, дорогими машинами, друзьями (особенно если лица зарисованы).

5. Постарайся выглядеть прилично. Никакого обнаженного торса, если ищешь серьезных знакомств. Если ты хочешь встретить достойного человека, то постарайся соответствовать. В приложении RusDate ты можешь добавить до тридцати фотографий, менять их порядок или удалять в любой момент.

6. Креативь в меру. Это касается и анкеты тоже. Найди время и заполни основные поля: расскажи о себе, взглядах на жизнь, отношении к курению и алкоголю.

7. Опиши, кого хотелось бы найти, но не ставь жестких рамок. Слишком большое количество критериев отпугнет потенциального партнера, и ящик входящих так и останется пустым.

8. Заполни данные о себе. В анкете на RusDate ты можешь указать рост, вес, отношение к религии, наличие или отсутствие детей, образование и даже привычки. Данные, которые совпадают с другим пользователем, выделены цветом. Сразу видно, что общего есть с человеком, с чего можно начать беседу.

9. Проявляй инициативу. Ставь симпатии и пиши понравившимся пользователям. Лучше получить отказ, чем ждать, пока тебе напишут.

10. Пользуйся фильтрами. Например, в приложении RusDate в поиске есть фильтры, которые позволяют видеть тех, кто был онлайн за последние 24 часа. Такая возможность отсеять «мертвые души» есть далеко не в каждом приложении.

11. Читай анкеты людей, которым пишешь. Прежде чем писать стандартное «Привет! Как дела?», прочитай анкету пользователя, найди интересную тему. «На фото ты на горнолыжном курорте в Австрии? Давно увлекаешься катанием на лыжах?» или «Вижу, ты в интересах указала, что любишь готовить. Не посоветуешь незамысловатый рецепт запеканки?» Люди любят внимание, и такие сообщения не оставят получателя равнодушным.

12. Поучаствуй в опросах. В приложении RusDate есть опросы, отвечая на которые сразу видишь единомышленников, и можно сразу завязывать беседу на близкую обоим тему.

13. Не пытайся обманывать. Напоследок самый важный совет. Будь собой, не ври и не притворяйся другим человеком. Если общение перейдет в реал, обман все равно раскроется, и останешься ни с чем.

Бесплатный пробный период Приложение не бесплатное, что помогает отсеять мошенников и фейковые анкеты, но ты можешь использовать его бесплатно в течение трех дней. Активируй купон 3FREE в настройках (Настройки → Информация об анкете → Купоны) и наслаждайся общением. Если у тебя iOS, обрати внимание: купон в этой версии нельзя активировать вручную. Пиши в поддержку или активируй на сайте.

Так что устанавливай приложение для знакомств RusDate, применяй полученные знания на практике, находи любовь и становись счастливее! Были рады помочь 😉

Когда найдешь любовь, поблагодари, пожалуйста, разработчиков приложения в Google Play и App Store, им будет приятно.