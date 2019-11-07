Hardware Zone – специальная зона на конференции ZeroNights 2019 и место пересечения интересов людей, связанных с аппаратной и программно-аппаратной безопасностью. В течение двух дней конференции у вас будет возможность:

пообщаться с комьюнити и обсудить атаки на железо;

узнать, как получить ключ шифрования на основе данных об энергопотреблении чипа;

познакомиться с устройством AVR микроконтроллера и особенностями его работы;

изучить уязвимости популярных моделей замков.

После каждого доклада вас пригласят поучаствовать в конкурсных заданиях и применить на практике полученные знания.

Также на площадке ZeroNights помимо Hardware Zone будут проходить конкурсы и квесты от партнеров и дружеских сообществ с возможностью выиграть ценные призы или фирменный мерч.

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