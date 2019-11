Пользователи Facebook для iOS обнаружили, что приложение незаметно активирует камеру на их устройствах, пока они листают ленту или просматривают фото в социальной сети.

Первым на проблему случайно обратил внимание пользователь Джошуа Мэддокс (Joshua Maddux). В своем Twitter он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, что слежку можно обнаружить, работая с Facebook для iOS: для этого нужно открыть на полный экран какое-либо фото или видео. Когда приложение вернется к нормальному состоянию после полноэкранного режима, оно слегка сдвинется вправо и можно заметить, что на фоне по какой-то причине активна и работает камера iPhone.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019