Пользователи Facebook для iOS обнаружили, что приложение незаметно активирует камеру на их устройствах, пока они листают ленту или просматривают фото в социальной сети.

Первым на проблему случайно обратил внимание пользователь Джошуа Мэддокс (Joshua Maddux). В своем Twitter он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, что слежку можно обнаружить, работая с Facebook для iOS: для этого нужно открыть на полный экран какое-либо фото или видео. Когда приложение вернется к нормальному состоянию после полноэкранного режима, оно слегка сдвинется вправо и можно заметить, что на фоне по какой-то причине активна и работает камера iPhone.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Эта странность моментально привлекла внимание других пользователей Facebook, и многие из них попытались воспроизвести проблему на своих девайсах, но большинство потерпело неудачу. Впрочем, баг все же сумели воспроизвести некоторые пользователи и журналисты издания The Next Web, подтвердив информацию Мэддокса.

Facebook app on iOS 13.2.2 opens my phone’s rear camera when I open a profile photo swipe down to return (look at the little slit on the left of the video). Is this an app bug or an iOS bug?? @facebook @AppleSupport pic.twitter.com/WlhSXZulqx — Daryl Lasafin (@dzlasafin) November 10, 2019

Мэддокс пишет, что смог спровоцировать появление бага как минимум на пять разных iPhone с новейшей iOS 13.2.2 на борту. На iPhone под управлением iOS 12 увидеть работу камеры не удалось, но пользователи отмечают, что это еще не означает, что она не работает.

Пользователи Android не сумели обнаружить ничего похожего на своих устройствах.

К настоящему моменту представители Facebook еще никак не прокомментировали ситуацию. Но пользователи и эксперты, обратившие внимание на ситуацию, пока склоняются к выводу, что речь идет о неком баге, но не о специальной шпионской функциональности приложения.

Многочисленные опыты пользователей, тем временем, помогли понять, что для возникновения ошибки пользователь должен разрешить приложению Facebook использовать камеру, а iPhone должен работать под управлением iOS 13.2.2. Поэтому пользователям настоятельно рекомендуется временно запретить Facebook использование камеры и микрофона устройства. Отозвать разрешения можно в настройках: Privacy > Camera > Facebook и Privacy > Microphone > Facebook.