Пользователи Facebook для iOS обнаружили, что приложение незаметно активирует камеру на их устройствах, пока они листают ленту или просматривают фото в социальной сети.

Первым на проблему случайно обратил внимание пользователь Джошуа Мэддокс (Joshua Maddux). В своем Twitter он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, что слежку можно обнаружить, работая с Facebook для iOS: для этого нужно открыть на полный экран какое-либо фото или видео. Когда приложение вернется к нормальному состоянию после полноэкранного режима, оно слегка сдвинется вправо и можно заметить, что на фоне по какой-то причине активна и работает камера iPhone.

Эта странность моментально привлекла внимание других пользователей Facebook, и многие из них попытались воспроизвести проблему на своих девайсах, но большинство потерпело неудачу. Впрочем, баг  все же сумели воспроизвести некоторые пользователи и журналисты издания The Next Web, подтвердив информацию Мэддокса.

Мэддокс пишет, что смог спровоцировать появление бага как минимум на пять разных iPhone с новейшей iOS 13.2.2 на борту. На iPhone под управлением iOS 12 увидеть работу камеры не удалось, но пользователи отмечают, что это еще не означает, что она не работает.

Пользователи Android не сумели обнаружить ничего похожего на своих устройствах.

К настоящему моменту представители Facebook еще никак не прокомментировали ситуацию. Но пользователи и эксперты, обратившие внимание на ситуацию, пока склоняются к выводу, что речь идет о неком баге, но не о специальной шпионской функциональности приложения.

Многочисленные опыты пользователей, тем временем, помогли понять, что для возникновения ошибки пользователь должен разрешить приложению Facebook использовать камеру, а iPhone должен работать под управлением iOS 13.2.2. Поэтому пользователям настоятельно рекомендуется временно запретить Facebook использование камеры и микрофона устройства. Отозвать разрешения можно в настройках: Privacy > Camera > Facebook и Privacy > Microphone > Facebook.

1 комментарий

1 комментарий

  1. Аватар

    Asylum

    13.11.2019 at 11:31

    И что там можно увидеть? И сколько нужно операторов для наблюдения? Высказывание Лаврова очень точно описывает эту ситуацию

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