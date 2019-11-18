Стриминговый сервис Disney+ заработал только на прошлой неделе, но уже стал объектом пристального внимания мошенников.

Хотя запуск сервиса был омрачен крупными техническими проблемами, и пока Disney+ работает только в США, Канаде и Нидерландах, он собрал более 10 млн подписчиков только за первые сутки. Журналисты издания ZDNet выяснили, что учетные записи пользователей уже продаются в даркнете по цене от 3 до 11 долларов за штуку, а порой вообще раздаются бесплатно.

Журналисты пишут, что за техническими проблемами немногие замечают жалобы пользователей в социальных сетях, которые жалуются, что потеряли контроль над своей учетной записью. Жертвы рассказывают, что хакеры выходили из их учетных записей на всех устройствах, а затем меняли адрес электронной почты и пароль, эффективно перехватывая контроль и блокируя предыдущего владельца.

И хотя некоторые пострадавшие признались журналистам, что повторно использовали пароли, другие сообщили, что не делали этого и использовали уникальные учетные данные. Это свидетельствует о том, что злоумышленники «угоняют» аккаунты Disney+ не только с помощью учетных данных, утекших с других сайтов, но и с помощью кейлоггеров и прочей малвари, которой по всей видимости были заражены устройства жертв.

По информации издания, в даркнете уже продают доступ к тысячам аккаунтов Disney+. Скриншоты некоторых объявлений можно увидеть ниже.

Кроме того, на некоторых хакерских форумах также опубликованы бесплатные списки учетных данных Disney+ для совместного использования аккаунтов, так как сервис это разрешает. Имена пользователей и учетные данные в этих случаях доступны открытым текстом. Связавшись с некоторыми фигурантами этих списков, журналисты выяснили, что учетные данные действительно принадлежат им и по-прежнему активны.

Представители Disney пока ситуацию не комментируют, и журналисты отмечают, что стриминговому сервису компании определенно не помешает поддержка многофакторной аутентификации.