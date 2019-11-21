Власти США арестовали 20-летнего студента из Чикаго Томаса Осадзински (Thomas Osadzinski) и обвиняют его в том, что он занимался разработкой софта для запрещенной в РФ организации ИГИЛ.

Так, согласно судебным документам, Осадзински написал Python-скрипт для автоматического сохранения мультимедиа ИГИЛ из социальных сетей, чтобы другие пользователи могли повторно размещать этот контент на своих аккаунтах и ​​тем самым помогать распространять пропаганду террористической организации, игнорируя удаления и блокировки.

Кроме того, в марте текущего года студент успел пообщаться с агентом ФБР под прикрытием, которому рассказал о своих планах по созданию кастомного дистрибутива Gentoo Linux для террористов. По его замыслу, данный дистрибутив должен был работать на любом компьютере и быть очень легкой, быстрой и безопасной альтернативной другим ОС.

В мае Осадзински похвастался скриншотом создаваемого дистрибутива Gentoo с другим разработчиком (еще одним агентом ФБР по прикрытием), заявив, что совсем скоро дистрибутив станет доступен для сторонников ИГИЛ.

Однако вскоре разработка застопорилась, и Осадзински признался агентам, что сборка ОС оказалась тяжелой работой и ему еще нужно многое изучить. При этом правоохранители отмечают, что теоретически у Осадзински вполне хватало квалификации для работы над столь амбициозным проектом. Так, согласно станице студента на LinkedIn, он изучал информатику разработку ПО в университете чикагском Де Поля.

Если Осадзински признают виновным в предоставлении материальной поддержки террористам, ему грозит до 20 лет лишения свободы.