В рамках совместной борьбы с читерством в киберспорте и онлайн-играх специалисты Kaspersky Anti-Cheat «Лаборатории Касперского» и Warface от MY.GAMES представили результаты исследования «Риски безопасности при использовании читов в онлайн-играх».

На примере Warface эксперты компаний проанализировали распространенность угроз безопасности в читерском ПО, которое можно найти в интернете. В итоге аналитики «Лаборатории Касперского» выяснили, что 42% находящихся в открытом доступе потенциальных читов (включают в себя читы и файлы, которые позиционируются как читы) содержат в себе различные угрозы. Среди них встречаются:

41% – потенциально опасное рекламное ПО, которое кроме основного файла также может загружать вредоносную программу;

– потенциально опасное рекламное ПО, которое кроме основного файла также может загружать вредоносную программу; 9% – трояны-стилеры, целью которых является кража паролей и других данных с компьютеров пользователей;

– трояны-стилеры, целью которых является кража паролей и других данных с компьютеров пользователей; 5% – нежелательное ПО, которое не обязательно является вредоносным, но может, например, замедлять работу компьютера;

– нежелательное ПО, которое не обязательно является вредоносным, но может, например, замедлять работу компьютера; 4% – бэкдоры для скрытого удаленного управления зараженным компьютером;

– бэкдоры для скрытого удаленного управления зараженным компьютером; 41%– другие семейства троянов.

В свою очередь, специалисты MY.GAMES классифицировали четыре типа потенциальных читов для игры Warface по сложности механизма их работы, а также составили выборку читов по каждой из категорий для дальнейшего исследования. Финальная выборка взвешена относительно годовой статистики банов по каждой из категорий в игре Warface и содержит 53 уникальные разновидности потенциальных читов. Среди этих категорий представлены:

наиболее простые читы ( 13% от общей выборки), которые работают внутри процесса клиента игры после инжекта каким-либо образом;

( от общей выборки), которые работают внутри процесса клиента игры после инжекта каким-либо образом; читы средней сложности ( 17% ), которые работают внутри другого процесса, а доступ к процессу клиента игры получают при помощи существующих специальных драйверов или используя бреши в античите;

( ), которые работают внутри другого процесса, а доступ к процессу клиента игры получают при помощи существующих специальных драйверов или используя бреши в античите; читы высокой сложности ( 4% ), которые работают внутри другого процесса, а доступ к процессу клиента игры получают при помощи самостоятельно разработанных и установленных руткитов в ядре ОС;

( ), которые работают внутри другого процесса, а доступ к процессу клиента игры получают при помощи самостоятельно разработанных и установленных руткитов в ядре ОС; в качестве «нулевой» группы была классифицирована отдельная категория «фейки»(таких оказалось большинство – 66%), в ней были представлены файлы, которые позиционировались как читы, однако на самом деле никаких читов не содержали.

В самой популярной (в силу своей доступности) у читеров категории, в которую вошли фейки и простые читы, почти каждый второй файл содержит какую-либо угрозу. Усложнение механизма работы чита в целом снижает вероятность столкнуться с угрозой, однако повышает риск того, что сама угроза окажется более опасной: например, вместо рекламного ПО в более сложных читах с большей вероятностью находится малварь для кражи паролей и других данных.