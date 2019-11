Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit сообщила о взломе. Неизвестные злоумышленники похитили 342 000 Ethereum из горячего кошелька биржи, то есть примерно 48,5 млн долларов по курсу на момент атаки. Средства были выведены в неизвестный до того момента кошелек.

Начиная с 27 ноября 2019 года Upbit временно приостановила работу, запретив ввод и вывод средств, а все активы биржи пока были переведены в холодные кошельки. Согласно официальному заявлению разработчиков, работа ресурса должна возобновиться ориентировочно через две недели. Также представители биржи пообещали, что возместят пользователям весь ущерб в полном объеме, хотя как именно это будет сделано пока не сообщается.

На Reddit и в социальных сетях сообщение о взломе уже поставили под сомнение, так как пользователи полагают, что на самом деле это может попытка exit scam’а или работа инсайдероа. В частности, подозрения вызывает тот факт, что хищение произошло тогда, когда Upbit занималась запланированным перемещением средств.

The "hacker" timed when UPbit was making crypto transfers to its cold wallet (other alts like TRON, etc.)

Hence, I think the probability of it being an inside job is higher than external breach.

No details are certain for now. Will continue to update.https://t.co/Yv01WYvPok

— Joseph Young (@iamjosephyoung) November 27, 2019