Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit сообщила о взломе. Неизвестные злоумышленники похитили 342 000 Ethereum из горячего кошелька биржи, то есть примерно 48,5 млн долларов по курсу на момент атаки. Средства были выведены в неизвестный до того момента кошелек.

Начиная с 27 ноября 2019 года Upbit временно приостановила работу, запретив ввод и вывод средств, а все активы биржи пока были переведены в холодные кошельки. Согласно официальному заявлению разработчиков, работа ресурса должна возобновиться ориентировочно через две недели. Также представители биржи пообещали, что возместят пользователям весь ущерб в полном объеме, хотя как именно это будет сделано пока не сообщается.

На Reddit и в социальных сетях сообщение о взломе уже поставили под сомнение, так как пользователи полагают, что на самом деле это может попытка exit scam’а или работа инсайдероа. В частности, подозрения вызывает тот факт, что хищение произошло тогда, когда Upbit занималась запланированным перемещением средств.