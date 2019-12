Эксперты Sophos предупредили, что авторы шифровальщика Snatch перезагружают компьютеры своих жертв в Safe Mode, чтобы обойти защитные механизмы и запустить процесс шифрования файлов. Дело в том, что большинство антивирусных решений не работают в безопасном режиме Windows, то есть ничто не мешает малвари действовать.

Исследователи пишут, что вымогатель использует ключ реестра Windows, чтобы запланировать запуск в Safe Mode. Специалисты выражают опасения, что подобный трюк у Snatch вскоре могут перенять и другие хакерские группы, задействовав его для своих вымогателей.

But the most dangerous aspect of the attack is this: Snatch sets itself up as a service that will run even during a Safe Mode reboot, then reboots the box into Safe Mode. This effectively neuters the active protection of many endpoint security tools. Devious! and evil. pic.twitter.com/lqCxhxwg4y

