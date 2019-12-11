Аналитики компании ESET провели опрос и изучили привычки россиян, относительно использования публичных сетей Wi-Fi. Как выяснилось, что к общедоступным точкам Wi-Fi подключаются 74% пользователей. Наиболее популярными местами для подключения стали: кафе (в мультивариативном опросе этот вариант выбрали 49%), отели (42%), аэропорты (34%) и торговые центры (35%).

Также пользователи рассказали, с какой целью они обычно подключаются к общественному Wi-Fi. Так, 66% пользователей переписываются в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту.

Ещк 10% заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки. Примечательно, что каждый пятый респондент звонит по аудио- и видеосвязи, никак не заботясь о защите передаваемого трафика.

Исследователи напоминают, что такие виды активности представляют опасность для личных данных. К примеру, злоумышленники могут перехватить трафик, учетные данные от аккаунтов в социальных сетях, платежную информацию. К содалению, создание поддельных точек доступа и отсутствие шифрования передаваемой информации — это лишь некоторые из опасностей публичных сетей Wi-Fi. Аналитики ESET советуют не забывать об этом и не терять бдительности.