Издание Torrent Freak пишет, что администрация торрент-трекера The Pirate Bay тестирует новую функциональность: на сайте, в дополнение к привычным magnet-ссылкам, появились ссылки для стриминга видео, которые позволяют пользователям смотреть фильмы и телепередачи прямо в браузере, на новом сайте BayStream.

Журналисты отмечают, что новая функция определенно порадует тех пользователей, которые предпочитают мгновенный доступ к контенту и не любят долгих загрузок. Как видно на иллюстрации ниже, в дополнение к знакомым значкам magnet-ссылкок и доверенных аплоудеров, теперь на сайте также имеется небольшая оранжевая кнопка «B».

В некоторых случаях (пока не во всех) нажатие на эту кнопку перенаправляет пользователя на новую платформу BayStream, где выбранный контент можно смотреть прямо в браузере, подобно YouTube. Издание отмечает, что загрузка происходит быстро, и контент (если тот доступен), очевидно, берется из торрент-раздач, по крайней мере, в некоторых случаях.

Пока новая функциональность явно находится на стадии разработки и не всегда работает как должно. В частности, если использовать многочисленные «прокси» The Pirate Bay, доступ к ссылкам «B» может приводить к возникновению различных ошибок.

Если зайти на BayStream напрямую, без использования ссылок с торрент-трекера, можно обнаружить лаконичный интерфейс загрузки файлового хостинга. Сообщение на сайте гласит, что на платформу можно загружать и хранить файлы до 20 Гб. Упоминаний о каких-либо премиум-аккаунтах или партнерских программах пока нет.

На данный момент неясно, стоят ли за BayStream администраторы трекера, или же это чья-то сторонняя разработка. Знакомый логотип Kopimi в подвале сайта намекает, что авторы поддерживают пиратское движение, однако это изображение может свободно использовать любой желающий.

Журналисты отмечают, что в 2011 году администрация The Pirate Bay уже пыталась запустить собственную хостинговую платформу, BayFiles, однако та закрылась в 2014 году после полицейского рейда на центр обработки данных в Стокгольме (хотя позже возродилась под началом новых операторов).

Кроме того, ранее The Pirate Bay уже экспериментировал со стриминговой функциональностью. Так, в 2016 году рядом с раздачами видео уже появлялись ссылки Stream It!, использовать которые можно было с помощью браузерного плагина Torrents-Time.