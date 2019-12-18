Разработчики Google начали развертывание Chrome 79.0.3945.93 для Android, исправляя допущенную ранее ошибку, из-за которой пользователи теряли данные.

Напомню, что проблема затрагивала приложения, полагающиеся в работе на компонент WebView. Так, релиз Chrome 79.0.3945.79 для Android изменил расположение каталога профиля пользователя. В итоге пользовательские данные, сгенерированные такими API, как AppCache, File System, localStorage, IndexedDB, Service Workers и WebSQL, оставались в старом месте при обновлении Chrome с 78 до 79 версии, а не перемещались в новый каталог. И если сначала считалось, что проблема затронула только localStorage и WebSQL, то позже выяснилось, что она коснулась и других API (cookie и sessionStorage не пострадали).

В результате многие приложения сбросили все свои данные, а пользователи лишись доступа к своим учетным записям. Разработчики Google были вынуждены приостановить развертывание Chrome 79. Ранее сообщалось, что пострадать успели более 50% пользователей Chrome для Android. Но, как стало известно теперь, в течение первой недели Chrome 79 должен был суммарно установиться на устройства 50% пользователей, и развертывание обновления было приостановлено на отметке 15%.

Также на прошлой неделе разработчики Chrome не были уверены, что именно произошло с пользовательскими данными из-за бага: были опасения, что в процессе обновления данные были стерты и теперь потеряны навсегда. К счастью, эти мрачные прогнозы не оправдались: разработчики сообщают, что данные будут восстановлены после установки исправленной версии Chrome.

Разработчики извинись перед пользователями за доставленные неудобства, и сообщили, что обновление до версии 79.0.3945.93 уже выпущено. Исправление полностью восстановит доступ к пользовательским данным, и подчеркивается, что пострадавшим владельцам сайтов и разработчикам приложений не нужно предпринимать каких-либо мер со своей стороны.