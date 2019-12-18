Канадский гигант в сфере лабораторной диагностики, компания LifeLabs, признал, что в ноябре 2019 года был взломан и выплатил хакерам выкуп по совету привлеченных к делу экспертов. Сумма выкупа при этом не разглашается.

Представители LifeLabs рассказали, что злоумышленники взломали системы компании, извлекли оттуда данные о клиентах, а затем потребовали выкуп за возвращение информации.

В результате атаки в руках преступников оказалась информация 15 млн клиентов LifeLabs, включая их имена, домашние адреса, адреса электронной почты, имена пользователей, пароли и номера медицинских карт. Хуже того, в 85 000 случаев данные клиентов также включали результаты проведенных лабораторных исследований. Вся информация была датирована 2016 годом и ранее.

В настоящее время канадская компания с правоохранительными органами продолжает работу над расследованием случившегося. Подчеркивается, что сторонние эксперты в области кибербезопасности оценили риски для пострадавших клиентов как низкие, так как похищенные данные не были раскрыты в даркнете или где-либо еще. Тем не менее, пострадавшим предложили год бесплатной защиты, в которую входит мониторинг даркнета и страхование от кражи личности.