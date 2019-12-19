В сентябре 2019 года мы уже рассказывали о том, что американские власти не оставили без внимания выход мемуаров Эдварда Сноудена, получивших название Permanent Record. Интересно, что власти не попытались воспрепятствовать распространению книги, вместо этого Министерство юстиции США подало гражданский иск против Сноудена за нарушение соглашений о неразглашении, которые тот некогда подписывал с АНБ и ЦРУ.

В соответствии с этими документами, Сноуден должен был перед публикацией представить книгу на рассмотрение и одобрение правительству США. Данный пункт является стандартным в госконтрактах и предназначен именно для предотвращения раскрытия секретной информации бывшими агентами в своих мемуарах и художественных произведениях.

Минюст не пытался блокировать распространение самой книги, но попросил суд передать властям все средства, вырученные от ее продаж.

На этой неделе федеральный суд в Виржинии вынес решение: судья согласился с мнением американских властей и счел, что Эдвард Сноуден действительно нарушил соглашения о неразглашении с АНБ и ЦРУ, а значит, не имеет права зарабатывать на автобиографии.

Согласно судебным документам, Сноуден подписал три соглашения о неразглашении с ЦРУ (в ноябре 2005 года, августе 2006 года и апреле 2009 года). Также он подписал три соглашения о неразглашения с АНБ (в июле 2005 года, мае 2009 года и марте 2013 года). По мнению судьи, все эти документы недвусмысленное требовали, чтобы Сноуден озаботился предварительным рассмотрением книги перед публикацией.

Кроме того, правительство США утверждало, что Сноуден нарушил свои соглашения, публично выступая по видеосвязи на конференции TED и в различных университетах. Судья постановил, что правительство также имеет право на любые доходы от этих публичных выступлений Сноудена, хотя неясно, как это может быть реализовано.

«Во время каждого из этих мероприятий Сноуден должен был демонстрировать и обсуждать, в числе прочего, по крайней мере один слайд, который был помечен как строго засекреченный, и прочую деятельность ЦРУ и АНБ, связанную с разведкой, — пишет судья. — Он никогда не передавал материалы и слайды для предварительного рассмотрения в ЦРУ или АНБ, никогда не получал письменного разрешения на свои публичные заявления и публикацию слайдов».

Представители Американского союза гражданских свобод (ACLU) и юристы Сноудена уже прокомментировали решение суда для журналистов Gizmodo: