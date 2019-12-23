Еще весной 2017 года в Литве был арестован Эвалдас Римасаускас (Evaldas Rimasauskas), которого обвинили в том, что он обманул две крупные технологические компании, чьи названия тогда не раскрывались, присвоив таким образом более 100 млн долларов.

Позже стало известно, что речь шла о таких гигантах, как Google и Facebook. Причем мошенническая схема Римасаускаса была гораздо сложнее обычного фишинга и других известных техник. Правоохранители объясняли, что злоумышленник зарегистрировал в родной Литве бизнес, и имя его компании, Quanta Computer, было точно таким же, как название тайваньского производителя железа. Для этой компании Римасаускас также открыл счета в банках Латвии, Кипра и других стран мира.

В период с 2013 по 2015 годы Римасаускас успешно выдавал себя за представителя Quanta, пользуясь тем, что его фирма называется точно так же. Используя почтовый спуфинг, а также подделывая счета, контракты и письма, злоумышленник сумел обмануть сотрудников Google, Facebook и даже представителей банков, заставив их осуществить крупные денежные переводы на его счета (якобы в качестве оплаты за продукты и услуги). После получения денег Римасаускас быстро выводил средства в другие банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг. В настоящее время подобное мошенничество обозначают терминами whaling или BEC (Bussiness Email Compromise).

В итоге Римасаускас обманом получил 23 млн долларов от Google и почти 100 млн долларов от Facebook. Напомню, что представители пострадавших компаний позже сообщали, что средства вскоре удалось вернуть почти в полном объеме.

Теперь Министерство юстиции США сообщило, что Эвалдас Римасаускас был приговорен пяти годам лишения свободы (хотя ему угрожало тюремное заключение на срок до 30 лет). Также у него конфисковали более 50 млн долларов и обязали возместить ущерб в размере еще 26 479 079 долларов. После освобождения преступник будет обязан провести еще два года под пристальным надзором правоохранительных органов.