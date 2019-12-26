Ранее в декабре 2019 года операторы шифровальщика Maze взяли на себя ответственность за атаку на городские власти города Пенсакола, расположенного в штате Флорида, США. Инцидент затронул email-службу города, некоторые телефонные службы (полицию и пожарную охрану) и заставил власти увести большинство систем в оффлайн.

Злоумышленники не только зашифровали данные на пострадавших машинах, но и утверждали, что предварительно похитили информацию из городской сети. В итоге хакеры потребовали от городских властей выкуп в размере 1 000 000 долларов США, а противном случае пообещали обнародовать украденные данные в открытом доступе.

Как сообщает издание BleepingComputer, 23 декабря 2019 года злоумышленники действительно начали публиковать в сети похищенную информацию: уже выложены первые дампы, размером 2 и 32 Гб. Злоумышленники утверждают, что это лишь малая часть данных, попавших в их руки.

Операторы Maze объяснили журналистам, что таким образом хотят доказать СМИ, что во время атаки они действительно похитили данные и вовсе не «пару файлов», как предполагали многие.

«Это вина средств массовой информации, которые писали, что мы не похитили больше нескольких файлов. Мы не хотим оказывать на город давление и не делаем этого. Мы лишь показываем, что наши намерения реальны», — говорят вымогатели.

Городские власти Пенсаколы пока никак не прокомментировали происходящее.