Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что на хакерских форумах появилась база данных, содержащая персональные данные более чем 28 000 пользователей портала госуслуг. Тестовый пример дампа сервера с логами доступа, предположительно, относился к сервису госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа.

По информации компании DeviceLock, обнаружившей проблему, сервер был расположен на площадке Ростелеком и проиндексирован поисковиком Shodan 3 декабря 2019 года, то есть данные могли находиться в открытом доступе как минимум с этой даты.

Напомню, что Ростелеком и Минкомсвязь прокомментировали происходящее. Так, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что проблема была устранена, а после появившихся сообщений об утечке данных начата проверка. Также подчеркивалось, что в все системы уже работают в штатном режиме. Представители Ростелекома, в свою очередь, информацию об утечке не подтвердили и заявили, что инцидентов, связанных с единой системой идентификации и аутентификации, выявлено не было, а данные пользователей надежно защищены.

В компании предположили, что возможный инцидент мог быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», разрабатываемого по заказу департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО Ростелеком.

Как теперь подтвердили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры, утечка, которая произошла в Ханты-Мансийском автономном округе 28 декабря, имела место на прокси-сервере приложения «Госуслуги Югры», но касалась не персональных, а технических данных. Ниже приводим заявление департамента.