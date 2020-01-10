В 2016 году весь мир пристально следил за противостоянием ФБР и компании Apple, которое едва не переросло в затяжное судебное разбирательство и могло оказать немалое влияние на всю индустрию в целом.

Напомню, что тогда правоохранителям потребовалось получить информацию с iPhone 5c, который принадлежал террористу, устроившему массовое убийство в Сан-Бернардино. Отчаявшись взломать устройство своими силами, ФБР заручилось поддержкой федерального судьи и обратилось за этим напрямую к Apple. На этот запрос в компании отреагировали крайне негативно, заявив, что ФБР, по сути, требует создать специальную версию iOS со встроенным бэкдором — «отмычку от сотен миллионов дверей». И хотя скандал успел набрать немалые обороты, в итоге противостояние сошло на нет, так как телефон был успешно взломан без помощи Apple (и это стоило ФБР больше миллиона долларов).

Теперь, спустя почти четыре года, ситуация может повториться.

Дело в том, что в декабре 2019 года на базе ВМС США (во Флориде, в городе Пенсакола) произошла стрельба. Огонь открыл 21-летний Мохаммед Саид аль-Шамрани, офицер военно-воздушных сил Саудовской Аравии, который обучался в США. Он застрелил трех человек и был убит сам. В настоящее время ФБР занимается расследованием этого инцидента и крайне заинтересовано в разблокировке двух iPhone, принадлежавших аль-Шамрани. Хотя ФБР имеет разрешение суда на взлом iPhone и доступ к данным, оба устройства защищены паролями и зашифрованы. Пока попытки их взлома ни к чему не привели, хотя это дело считается высокоприоритетным вопросом национальной безопасности, и ФБР уже прибегло к помощи неназванных сторонних экспертов и поставщиков.

По информации NBC, в Apple заявили, что уже сотрудничают со следствием и вообще всегда стремятся помогать правоохранительным органам.

«Когда месяц назад ФБР запросило у нас информацию, касающуюся этого случая, мы предоставили все имеющиеся у нас данные, и продолжим делиться имеющейся у нас информацией», — обтекаемо сообщила Apple.

Пока эти заявления не доказывают, что компания согласилась помочь со взломом устройств. Ведь в распоряжении Apple может быть много самых разных данных об устройствах аль-Шамрани, начиная от Apple ID и заканчивая содержимым iCloud. Однако это может быть не совсем то, что интересует представителей ФБР.