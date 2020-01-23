Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепт списка приложений, которые будут устанавливаться смартфоны и другие устройства, предназначенные для продажи на территории нашей страны.

Напомню, что соответствующий закон был подписан в декабре 2019 года, и он вступит в силу в несколько этапов, первый из которых запланирован уже на 1 июля 2020 года. Закон обяжет производителей предустанавливать российские приложения на смартфоны и другие устройства, предназначенные для продажи на территории России.

В текущем году предустановка российского ПО станет обязательной для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для smart-TV и ТВ-приставок.

На рабочем совещании ФАС на этой неделе был представлен документ, который регламентирует, для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки российского ПО. В рабочем совещании приняли участие представители ФАС, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций, а также компаний-разработчиков ПО.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что предварительная версия такова: на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены такие приложения, как антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к государственным услугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и smart-TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ первого и второго мультиплекса (обеспечивающих трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов).

Ожидается, что проект постановления будет завершен до конца января, а внесение готового документа в кабинет министров запланировано на март 2020 года.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, который присутствовал на встрече, сообщил журналистам РБК, что перечня конкретных приложений (конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушало бы закон о конкуренции. В документе будет указан лишь тип ПО и требования к разработчику. То есть, какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно. Главное соблюсти следующие критерии: права на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.