В феврале текущего года пользователи Office 365 ProPlus столкнутся с нововведением: компания Microsoft принудительно установит расширение «Microsoft Search in Bing» в браузеры Chrome. Фактически Bing станет поисковой системой по умолчанию в Chrome. Единственное исключение, когда расширение не будет установлено, — если Bing уже является поисковой системой по умолчанию.

Расширение будет поставляться с новыми установками Office 365 ProPlus или при обновлении установок существующих. Хуже того, согласно официальному анонсу, аналогичные шаги в будущем запланированы и для Firefox.

Принудительная установка расширения будет приурочена к релизу версии Office 365 ProPlus 2002, выпуск которой запланирован на февраль, а расширенное развертывание на март текущего года. Так, первыми с этим новшеством столкнутся пользователи в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Индии, Великобритании и Соединенных Штатах, и уже после придет черед других стран мира.

Это известие, по очевидным причинам, вызвало шквал критики со стороны системных администраторов. В социальных сетях, на Reddit и GitHub (1 , 2 , 3 , 4 , 5) уже можно найти множество негативных сообщений на данную тему.

«Думаю, они сильно недооценивают количество обращений в службу поддержки, которые все это породит в организациях. И это только одна из проблем», — жалуется пользователь на Reddit. «О чем вы думали? Это возвращение к браузерным воинам IE или что-то в этом духе? Это удивительное злоупотребление, которого НЕ нужно делать ни при каких обстоятельствах», — пишет другой пользователь на GitHub.

Предвидев волну негатива, Microsoft уже подготовила инструкцию, описывающую, как клиенты Office 365 ProPlus смогут отказаться от установки расширения, используя Office Deployment Tool или Group Policy. Также уже готовы инструкции по удалению расширения, на тот случай, если системный администратор не озаботился блокированием установки заранее.