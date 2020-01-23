Разработчики Citrix и FireEye выпустили решения для обнаружения компрометации в связи с ранее обнаруженной уязвимостью CVE-2019-19781, которая затрагивает некоторые версии Citrix Application Delivery Controller (ADC), Citrix Gateway, а также две ранние версии Citrix SD-WAN WANOP. Данные инструменты уже доступны совершенно бесплатно в GitHub-репозиториях Citrix и FireEye. Инструкции по применению можно найти там же.

Об уязвимости CVE-2019-19781 и о том, что в открытом доступе уже появились экплоиты для нее, мы рассказывали еще на прошлой неделе. После публикации эксплоитов атаки на уязвимые версии Citrix ожидаемо усилились, так как многочисленные хакеры теперь надеются скомпрометировать какую-нибудь ​​важную цель, не успевшую обновиться, — корпоративную сеть, государственный сервер или госучреждение.

Теперь пользователи и администраторы могут использовать решения Citrix и FireEye для локальной проверки своих устройств Citrix, чтобы быстро оценить вероятность компрометации систем. Инструментарий совместим со всеми поддерживаемыми версиями CitrixADC и CitrixGateway, включая 11.1, 12.0, 12.1, 10.5 и 13.0, а также с CitrixSD-WANWANOP версий 10.2.6 и 11.0.3. Помимо установки патчей, Citrix и FireEye настоятельно рекомендуют всем как можно скорее воспользоваться инструментом, чтобы узнать о возможности компрометации и принять соответствующие защитные меры.