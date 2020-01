Компания Microsoft сообщила об утечке данных, произошедшей в декабре прошлого года. Внутренняя база данных службы поддержки клиентов, в которой хранилась аналитическая информация, случайно оказалась открыта всем желающим, и оставалась доступной с 5 по 31 декабря 2019 года.

Утечку обнаружил специалист компании Security Discovery Боб Дьяченко. Проблемная БД службы поддержки клиентов представляла собой кластер из пяти серверов Elasticsearch. Все пять серверов хранили одни и те же данные и выглядели как зеркала друг друга. Хотя Дьяченко обнаружил утечку 31 декабря и сообщил Microsoft о проблеме перед самым Новым годом, специалисты компании отреагировали оперативно и обезопасили открытую БД в тот же день.

Kudos to MS Security Response team - I applaud the MS support team for responsiveness and quick turnaround on this despite New Year’s Eve. https://t.co/PPLRx9X0h4

— Bob Diachenko (@MayhemDayOne) January 22, 2020