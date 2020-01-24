Министерство юстиции США сообщает, что на этой неделе в Вирджинии свою вину в создании двух незаконных сайтов, которые помогли кардерам похитить более 20 миллионов долларов, признал 29-летний гражданин России Алексей Бурков.

Напомню, что Буркова экстрадировали в США из Израиля еще осенью прошлого года. Он был задержан еще в аэропорту Бен-Гурион еще в 2015 году по требованию американских властей. За прошедшие годы российские власти пытались обменять Алексея Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков, но когда ничего не вышло и хакера все же выдали США, российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста.

По данным американских правоохранителей, Бурков несколько лет руководил кардерским сайтом Cardplanet, где продавались данные банковских карт по цене от 2,50 до 60 долларов за штуку (стоимость зависела от типа карты, страны ее происхождения, наличия имени и адреса владельца карты, а также прочей идентификационной информации). Следователи утверждают, что ресурс Буркова даже предлагал гарантию возврата средств, в случае если данные украденных карт более не работали.

В общей сложности на Cardplanet были выставлены на продажу более 150 000 платежных карт, десятки тысяч из которых принадлежали американским пользователям. Продажа карт через Cardplanet приводила к мошенническим покупкам, и ущерб только среди американских пользователей составил более 20 миллионов долларов.

Также, по информации Минюста, Бурков владел еще один сайтом, закрытым для широких масс, где преступники могли рекламировать продажу ворованных личных данных, малвари и различных нелегальных услуг. Попасть в этот «закрытый клуб» можно было только по приглашению: за новичка должны были поручиться три действующих члена сайта, кроме того вступительный взнос составлял 5000 долларов США, которые являлись своеобразной страховкой.

Теперь Бурков признал свою вину в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, мошенничестве с помощью устройств доступа к данным, сговоре, краже личности, отмывании денег и подтвердил, что управлял обоими вышеупомянутыми ресурсами. Дата вынесения приговора по его делу назначена на 8 мая 2020 года. В итоге Алексею Буркову грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90