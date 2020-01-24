Компания ESET провела исследование о состоянии информационной безопасности в странах СНГ. По его результатам выяснилось, что с различными киберугрозами сталкивались 88% компаний.

Среди внешних угроз лидирует спам: в мультивариативном опросе его выбрали 73% респондентов. При этом чаще всего жертвами спама становились компании Беларуси (83%).

Также 64% предприятий в СНГ пострадали от различного вредоносного ПО. По мнению исследователей, этот показатель говорит о том, что на сегодняшний день компании по-прежнему уделяют недостаточно внимания антивирусной защите.

Довольно серьезную опасность в настоящее время представляет и корпоративный фишинг. По данным ESET, от этой разновидности угроз пострадали 16% компаний в СНГ. Наиболее высокий показатель по СНГ — в Армении, где жертвами направленного фишинга стали 39% компаний.

Еще одной распространенной внутренней угрозой стали утечки данных (7% респондентов сообщили о намеренных утечках и 23% — о случайных). В Казахстане с утечками столкнулись 49% опрошенных.

Самое популярное средство обеспечения информационной безопасности среди компаний СНГ — антивирусные решения (их отметили 97% респондентов). Также 62% респондентов следят за использованием и обновлением ПО, 44% обеспечивают контроль внешних носителей, 12% обращаются к сторонним компаниям для аудита IT-безопасности компании.

C целью усиления информационной безопасности 55% компаний планируют выделить бюджет на покупку и продление ПО. 24% респондентов считают необходимым вложить средства в обучение сотрудников, поскольку человеческий фактор в большинстве случаев играет решающую роль (особенно, когда речь идет о фишинге, социальной инженерии и случайных утечках информации).

Примечательно, что более половины респондентов из Узбекистана (53%) сообщили, что их предприятия попросту не имеют бюджета на информационную безопасность. В Азербайджане такой бюджет отсутствует у 37%. В среднем СНГ данный показатель составил 32%. Именно с этим может быть связан тот факт, что 9% опрошенных компаний считают состояние информационной безопасности неудовлетворительным.