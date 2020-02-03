Британская полиция задержала подозреваемых во взломе одного из крупнейших и старейших банков Мальты, Bank of Valletta, который произошел в феврале 2019 года.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью арестовали в Лондоне двух мужчин, в возрасте 22 и 17 лет, и третий подозреваемый, 39-летний мужчина, был задержан в Белфасте, Северная Ирландия. Все трое арестованы по обвинению в отмывании денег, и пока неясно, выступали они организаторами ограбления или же помогали хакерам отмывать украденные средства. Сообщается, что в связи с расследованием продолжается розыск других подозреваемых.

Напомню, что во время взлома мальтийского Bank of Valletta злоумышленники попытались похитить порядка 13 млн евро, и как только сотрудники банка заметили неавторизованные операции, было принято решение экстренно приостановить работу. В итоге все отделения Bank of Valletta увели в оффлайн свои банкоматы, PoS-системы, а также временно прекратил работу сайт банка, сервисы электронных услуг и внутренняя почта.

И хотя в прошлом году сообщалось, что специалисты смогли обратить совершенные взломщиками транзакции и восстановить контроль над похищенными средствами, теперь выясняется, что это не совсем так. По данным британских правоохранителей, примерно 800 000 фунтов стерлингов (около одного миллиона долларов) все же поступили на банковские счета трех подозреваемых.

За несколько часов, прошедших между получением похищенных средств и отменой транзакций, трое подозреваемых успели провести серию платежей по картам и снять наличных на общую сумму 340 000 фунтов стерлингов (примерно 445 000 долларов). Эти деньги были потрачены на оплату покупок в дорогих магазинах. Например, порядка 110 000 фунтов стерлингов были потрачены на часы Rolex и покупку автомобилей Jaguar и Audi A5 в лондонском автосалоне.