Еще в 2016 году компания BlackBerry сообщила, что окончательно прекращает разработку собственного железа и сосредоточится на разработке ПО. В итоге права выпуск мобильных устройств под маркой BlackBerry перешли к китайской компании TCL Communication, которая в последующие годы продолжала выпускать смартфоны на основе Android. Некоторые из них традиционно оснащались QWERTY-клавиатурой (как BlackBerry KeyOne), а другие фактически представляли собой ребренд других китайских аппаратов (как BlackBerry DTEK50). Сейчас, по данным StrategyAnalytics, компании TCL и ее брендам BlackBerry и Alcatel суммарно принадлежит около 1% мирового рынка смартфонов.

Судя по всему, планы китайцев на бренд BlackBerry себя не оправдали. 3 февраля 2020 года TCL официально объявила о том, что ее права на бренд BlackBerry истекают 31 августа 2020 года, после чего пути компаний разойдутся окончательно. По истечении этого срока TCL не будет иметь «никаких дальнейших прав на разработку, производство или продажу каких-либо новых мобильных устройств BlackBerry».

Компания пообещала поддерживать уже существующие устройства до 31 августа 2022 года.

Так как пока очереди из других производителей на это «вакантное место» не наблюдается, неизвестно, возьмется ли кто-то за производство смартфонов BlackBerry в будущем. Вероятно, устройства под брендом BlackBerry скоро все-таки «умрут» окончательно.