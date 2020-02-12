Разработчики Dell снова патчат утилиту SupportAssist, предустановленную на большинстве компьютеров Dell под управлением Windows. На этот раз при помощи Dell SupportAssist можно было локально выполнять код с повышенными привилегиями, причем для эксплуатации уязвимости требовались низкие права.

В настоящее время проблема была устранена ​​с релизом SupportAssist для бизнес-ПК версии 2.1.4 и SupportAssist для домашних ПК версии 3.4.1.

Уязвимость, получившую идентификатор CVE-2020-5316, обнаружили исследователи из компании Cyberark. Они отмечают, что на исправление этой проблемы у Dell ушло около трех месяцев, что весьма неплохо, так как раньше компания тратила на выпуск патчей пять месяцев и более.

Обнаруженная проблема относилась к классу DLL hijacking, то есть допускала размещение вредоносного DLL-файла в том месте системы, откуда приложение в итоге загружало именно этот вредоносный файл вместо легитимного компонента. При этм Dell SupportAssist пыталась загрузить DLL из папки, копировать файлы в которую мог даже пользователь без прав администратора.

Проблема состоит в том, что SupportAssist работает с привилегиями уровня SYSTEM, и в итоге имеет возможность взаимодействовать с сайтом поддержки Dell, автоматически определять Service Tag и Express Service Code устройства, сканировать существующие драйверы, устанавливать отсутствующие или доступные обновления, а также выполнять диагностические тесты оборудования.

Таким образом, в результате эксплуатации бага атакующий получал возможность выполнить свой вредоносный код с правами NT AUTHORITY\System.

Стоит отметить, что это далеко не первая проблема, найденная и исправленная в составе SupportAssist. К примеру, в прошлом году в утилите уже устранили похожую уязвимость CVE-2019-12280, а в 2018 году еще одну проблему, так же связанную с локальным повышением привилегий.