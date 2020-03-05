Эта история началась с того, что осенью прошлого года хакер axi0mX обнаружил уязвимость checkm8 и объяснил, как можно использовать ее на благо прогрессивной общественности. Дело в том, что это первая аппаратная уязвимость в BootROM, обнаруженная за много лет: последний джейлбрейк, эксплуатирующий проблемы BootROM, был создан почти десять лет назад известным хакером Джорджем Хотцом aka GeoHot.

Джейлбрейк checkra1n, построенный на базе checkm8, появился в ноябре 2019 года. В его создании принимала участие команда исследователей, объединенная под общим названием checkra1n. В нее, помимо самого axi0mX и известного iOS-исследователя и талантливого хакера Луки Тодеско (qwertyoruiop), входит еще как минимум десяток человек, о чем красноречиво свидетельствует раздел Credits на сайте группы.

Теперь эксперты компании Correlium представили Project Sandcastle («Проект песочный замок») – бета-версию сборки Android, которую можно установить на iPhone. Это стало возможным благодаря использованию checkra1n и платформы виртуализации мобильных устройств Corellium. Напомню, что Apple уже судится с компанией Correlium, разбирательство началось еще в прошлом году. Дело в том, что компания научилась создавать виртуальные машины с iOS, а Apple не понравилось, что кто-то, по сути, скопировал ее операционную систему.

Теперь же инженеры Correlium предлагают энтузиастам, на свой страх и риск, установить на iPhone 7 или iPhone 7 Plus (другие модели пока не поддерживаются) едва работающую сборку Android. Разработчики рассказывают, что работают над портированием Android на iPhone уже более десяти лет. Пока многие компоненты не функционируют, включая камеру, Bluetooth и сотовые модемы. Также неизвестно, как такой эксперимент может сказаться на батарее, производительности и других компонентах устройства. То есть использовать для опытов основной телефон крайне не рекомендуется.