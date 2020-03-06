Британский поставщик телефонных, телевизионных и интернет-услуг Virgin Media сообщил об утечке пользовательских данных: маркетинговую БД компании оставили незащищенной и доступной всем желающим (без пароля) еще в апреле 2019 года.

Инцидент затронул личные данные около 900 000 пользователей, то есть примерно 15% всей клиентской базы компании. Под угрозой оказалась такая личная информация, как имена, домашние адреса, email-адреса, номера телефонов, а также техническую информацию и информацию о продуктах, которыми пользуется клиент.

Согласно сообщению компании, данная БД использовалась для маркетинговой деятельности и, как следствие, не содержала такой информации, такой как пароли или финансовые данные.

Теперь Virgin Media предупреждает своих пользователей о том, что они могут стать мишенями для фишинговых атак. По данным представителей компании, пока БД была доступна всем желающим, к ней обращались по крайней мере один раз, хотя неизвестно, какую именно информацию запрашивали и действительно ли данные попали в руки преступников.