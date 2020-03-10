В минувшие выходные в социальных сетях стали появляться жалобы клиентов Альфа-банка. Люди сообщали, что их банковские карты оказались заблокированы без каких-либо объяснений.

«Офигеть, просто отрубили карты без какого либо уведомления. Молодцы», — писал один из пострадавших в комментарии к посту в официальной группе банка «Вконтакте». «Ночью карту засаспендили одну, по линии приоритетного обслуживания время ожидания больше 10 минут, в чате не отвечают», — сообщил другой клиент банка в Twitter.

В ответ на это сотрудники банка писали в комментариях, что конкретных данных о причинах блокировки у них нет, так как «эта информация поступила от платежной системы», и вся ситуация стала для них неприятным сюрпризом

Вскоре в пресс-службе банка прокомментировали ситуацию официально. Как выяснилось, Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов в связи с расследованием возможной компрометации данных.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — рассказали представители банка и заметили, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет.

К настоящему моменту все заблокированные карты уже были разблокированы и их пообещали перевыпустить в ближайшие дни.

Напомню, что в ноябре прошлого года СМИ сообщали об утечке данных клиентов Альфа-банка. Тогда в продаже обнаружили информацию о владельцах кредитных карт «Альфа-банка» и клиентах «АльфаСтрахования». Продавец, опубликовавший соответствующее объявление на одном из хакерских форумов, заявлял, что у него есть свежие данные примерно 3 500 клиентов банка и около 3000 клиентов «АльфаСтрахования». Тогда представители банка подтвердили факт утечки, но заявили, что им достоверно известно о незаконном распространении персональных данных лишь 15 клиентов.