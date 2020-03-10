Аналитики британской организации Which?, занимающейся защитой прав потребителей, подсчитали сколько Android-устройств в мире более не поддерживаются и не получают обновлений безопасности. По данным исследователей, таковых насчитывается более миллиарда, то есть два из пяти устройств на Android не получают важных обновлений безопасности от Google, что подвергает их риску заражения вредоносным ПО и другим уязвимостям.

Согласно статистике Google за прошлый год, 42,1% активных пользователей Android во всем мире используют Android 6.0 и более ранние версии ОС: Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) и Gingerbread (2010). Согласно официальному бюллетеню безопасности, в 2019 году не было выпущено никаких исправлений безопасности, предназначенных для устройств, работающих под управлением версий ниже Android 7.0 (Nougat). Таким образом, безопасными, по сути, могут считаться только Android 10, а также Android 9.0 (Pie) и Android 8.0 (Oreo).

Исследователи объясняют, что проблема усугубляется продажами старых устройств третьими сторонами на таких сайтах, как Amazon. Так, эксперты приобрели несколько телефонов, включая Motorola X, Sony Xperia Z2 и Samsung Galaxy A5 2017, и обнаружили, что те подвержены множеству давно обнаруженных и исправленных уязвимостей, включая Stagefright, Bluefrag и малварь Jocker.

В итоге специалисты советуют пользователям старых устройств соблюдать меры предосторожности, например, быть внимательнее при загрузке приложений, не загружать приложения из недоверенных источников и не забывать про резервное копирование данных.

Также, по мнению участников организации, необходимо обеспечивать большую прозрачность в вопросах предоставления обновлений, чтобы потребители могли принимать взвешенные решения о покупке, и получать более детальную информацию о том, что делать дальше, когда обновления безопасности станут недоступны.